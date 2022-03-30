С помощью спецустройств спасено 8 человек, эвакуировано 56 жильцов, из них 6 детей.

Во Владимире на пожаре в многоквартирном доме погиб 53-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.В 13-03 29 марта загорелась одна из квартир на первом этаже в доме №39 «Б» на улице Растопчина. СотрудникиМЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения огня. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован.«С помощью спецустройств спасено 8 человек, эвакуировано 56 жильцов, из них 6 детей. К ликвидации ЧП привлекались 5 единиц техники и 12 спасателей», - уточнили в ведомстве.По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнём.