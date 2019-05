После того, как в газете Times of India появились фотографии всех претенденток на звание Мисс Индия рядом друг с другом, западные журналисты задались вопросом: что тут не так, точно ли это разные девушки, и правильно ли, что индианки столь истово отбеливают свою кожу?

После того, как в газете Times of India появились фотографии всех претенденток на звание "Мисс Индия" рядом друг с другом, западные журналисты задались вопросом: что тут "не так"?В частности, такой вопрос появился в "Твиттере" одного из пользователей, который быстро распространился по соцсетям. Пользователи с иронией пишут: "Точно ли это разные девушки?" и почему все индианки как на одно лицо – в смысле цвета кожи, который не свойственен представителям этой нации.What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6— Sameer Sewak (@Naa_Cheese) 28 мая 2019 г.В статье на сайте BBC отмечается, что к этому конкурсу девушки относятся достаточно серьезно. Ведь именно с него началась, например, карьера звезды Болливуда Приянки Чопры, которая в 2000-м завоевала корону "Мисс мира".Девушки понимают: этот конкурс способен круто изменить их жизнь. Впереди светит карьера на подиуме, в кинематографе или очень удачное замужество.Правда, для этого надо, чтобы кожа была светлой. Таковы в последние десятилетия стандарты красоты в Индии, которые активно рекламируются в том числе и известными индийскими актерами.В пику им выступила пока только известная актриса Саи Паллави. Она рассказала, что отклонила контракт, где должна была рекламировать отбеливающий крем для кожи.Актриса заявила, что эти стандарты ошибочны, и каждой нации надо быть верным своему врожденному цвету кожи.Пользователи же, тем временем, продолжают иронизировать над одинаково "отбеленными" красавицами-индианками.