Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите Большой семерки в очном формате.

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите "Большой семерки" в очном формате.По информации газеты Politico, канцлер поблагодарила Трампа за его приглашение, но заявила, что, учитывая общую ситуацию с пандемией, не может согласиться на свое личное участие. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Ранее на этой неделе в ходе телефонного разговора президент США и канцлер ФРГ спорили по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем.Также издание отмечает, что критика Трампа касается таких вопросов, как торговый баланс Берлина и его расходы на оборону. Меркель же не согласна с подходом Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — от изменения климата до иранской ядерной сделки.