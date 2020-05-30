Музей Ясная поляна стала участником фестиваля Интермузей-2020. Как сообщает ГТРК Тула, из-за эпидемии коронавируса все мероприятия крупнейшего в музейной жизни события будут проведены в интернет-формате.

Музей "Ясная поляна" стала участником фестиваля "Интермузей-2020". Как сообщает ГТРК "Тула", из-за эпидемии коронавируса все мероприятия крупнейшего в музейной жизни события будут проведены в онлайн-формате.Участниками фестиваля в этом году стали более 360 музеев, представляющих восемьдесят регионов России. Главной темой под названием "Хранители мира" была выбрана 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Музей-заповедник представит экспозицию, рассказывающую о людях, жизнь которых была связана с Ясной Поляной на протяжении всех лет ее существования. Для хранителей заповедника самым важным всегда было сохранить усадьбу писателя такой, каким он его любил. Отдельную часть экспозиции посвятили временами оккупации и жизни музея в годы войны.