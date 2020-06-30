К двум годам трем месяцам колонии общего режима приговорил Мещанский суд Москвы экс-главбуха Седьмой студии Нину Масляеву. Она признана виновной в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Суд в счет наказания зачел время нахождения Масляевой под стражей и домашним арестом. В результате она освобождена от наказания.

К двум годам трем месяцам колонии общего режима приговорил Мещанский суд Москвы экс-главбуха "Седьмой студии" Нину Масляеву. Она признана виновной в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Суд в счет наказания зачел время нахождения Масляевой под стражей и домашним арестом. В результате она освобождена от наказания."Приговор в части наказания к исполнению не приводить", —отметила в приговоре судья Анна Соковая.Дело Нины Маслевой рассматривалось отдельно потому, что она единственная признала свою вину. Масляева была бухгалтером основанной режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия". Ее показания легли в основу уголовного дела против других фигурантов. Нина Масляева пошла на сделку со следствием, которое расследовало похищение почти 129 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" грантом Минкульта на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" Кирилла Серебренникова. Экс-главбух дважды выступала свидетелем по делу. Но она ничего конкретного сообщить суду о хищении 129 миллионов сообщить не могла. Но признала вину в получении заработной платы на сумму в 5 миллионов рублей, а также в составлении фиктивных отчетов о деятельности АНО и обналичивании поступавших на счета "Седьмой студии" денег.Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Также на него наложен штраф в 800 тысяч рублей. Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский осужден на два года условно со штрафом в 300 тысяч рублей, а экс-гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра имени Ф.Г. Волкова Юрий Итин получил три года условно и штраф на 200 тысяч рублей.128 миллионов 974 тысяч 690 рублей по иску министерства культуры России будут солидарно взысканы с Масляевой, Серебренникова, Малобродского и Итина.Еще одна фигурантка дела – бывшая глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч рублей за халатность. Она, также как и Масляева, освобождена от наказания. Но в отличие от Масляевой за истечением срока давности привлечения к ответственности. Претензии Минкультуры к Софье Апфельбаум оставлены без удовлетворения. Кирилл Серебренников остался недоволен решением суда. Он пообещал опротестовать его.