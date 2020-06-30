ТикТок сошел с ума из-за минских панков и поэта Бориса Рыжего. Или самодельного клипа на их песню Судно. Иностранцы хотят в постсоветскую Россию.

ТикТок сошел с ума из-за минских панков и поэта Бориса Рыжего. Или самодельного клипа на их песню "Судно". Иностранцы хотят в постсоветскую Россию."Снимают стрессы, погружаясь в очень романтическую версию Советской России". Известный американский музыкальный журнал — о феномене современных двадцатилетних. Которые весьма оригинально лечат усталость от "капиталистического общества". А именно через популяризацию жизни восьмидесятых годов. Ну, или, по крайней мере, того, как они эту жизнь видят.К таким несколько философским выводам авторы издания пришли после изучения одной из самых популярных песен в сервисе коротких видео ТикТок. Трек от белорусской группы на стихи русского поэта Бориса Рыжего уже несколько месяцев задает тренды. Вот только мрачный смысл исходного материала легко смешался с обычно жизнерадостными роликами пользователей.Советский флёр белорусской пост-панк и синти-поп группы "Молчат дома" захлестнул тиктокеров всего мира. Более сотни тысяч видео под песню "Судно". Все началось с клипа Леонида Вердинского, живущего сейчас в США, с нарезкой петербургских тусовок "а-ля восьмидесятые" под мрачный трек песни "Судно".После, подобные видеоролики стали появляться сотнями, а то и тысячами. Еще одно видео, посвященное постсоветским реалиям – набирает миллионы лайков. Эксперты однозначны в выводах: иностранная молодежь прониклась атмосферой постсоветского времени хоть и никогда с ним не сталкивалась, и теперь мечтает увидеть такую Россию своими глазами.Популярность самой группы сейчас в мире просто колоссальная. Ее ждут в Европе, Америке, Азии. Как считают эксперты, все это благодаря как раз песне "Судно" авторства поэта Бориса Рыжего, которая, хоть и исполняется на русском языке, но очень понятна и нравится иностранцам."Ему удалось написать такие стихи, которые трогают людей, сердца людей. Он знаете, такой универсальный поэт, он понятен и доступен и академику и простому человеку. Это такое свойство редкое, оно было вот у Высоцкого, допустим, Есенина", — считает Олег Дозморов, друг Бориса Рыжего.Кстати, стихи поэта Рыжего переведены на многие языки мира. Многие исполнители перекладывают их на музыку, что собственно и сделала белорусская панк-группа."Сейчас эффект тик-тока очень резок. Ты можешь стать популярным буквально за день два, ты можешь стать популярным. И это касается и песен. Так же у нас популярность заработала в Америке (хотя и была известна группа "Литл биг" в Европе). Но большой пик популярности именно на весь мир состоялся при помощи тик-тока", — отметил Станислав Антонов, руководитель SMM-отдела.Группу "Молчат дома" на западе считают образцовой музыкой русских думеров. Думеры — понурые, часто заплаканные, в черной одежде, курящие и пьющие напропалую, не имеющие ни карьерных, целей ни перспектив. Но, несмотря на это, видеоряд на думерскую песню зачастую не имеет депрессивных оттенков в тик токе, а сочетание песни и видеоряда наоборот приковывает внимание иностранных пользователей к России."В последнее время у людей интерес по всему миру к России, может это как-то связано с политическими процессами? То ли Россия усиливается, то ли запад ослабляется, то ли еще что-то происходит. То ли в России появляется интересная музыка и на постсоветском пространстве. Но, так или иначе, это начинает людей интересовать", — полагает Олег Кармунин, музыкальный критик, админ телеграм-канала "Русский шаффл".И пока одни русские комментаторы пытаются объяснить, что российская реальность — не всегда такая, как представлена на видео в тик-токе, другие только рады такому интересу к своей стране со стороны иностранцев.