США ужесточили ограничения экспорта технологий и оборудования в Россию, а Гонконг – лишили особого статуса и торговых преференций.

США ужесточили ограничения экспорта технологий и оборудования в Россию, а Гонконг – лишили особого статуса и торговых преференций.С 29 июня вступили в силу новые ограничения экспорта в Россию, Китай, Венесуэлу, которые США считают потенциальными врагами, следует из документа, опубликованного в федеральном реестре правительства США. Ограничения были объявлены в апреле, но вступили в силу через 60 дней с момента размещения в реестре.Новые условия Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, контролирующего экспорт, ужесточают правила экспорта технологий, продукции двойного и военного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу.США расширили термин "военное использование", включив в него требование лицензирования экспорта гражданской продукции — подшипников, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, компьютеров, оборудования и программного обеспечения для атомных реакторов, полупроводниковых приборов, измерительной аппаратуры, оборудования для производства авиадвигателей. В США обеспокоены, что эти гражданские технологии и продукция могут использоваться в военных целях.Гонконг лишили особого статусаМинистерство торговли США приостановило действие экспортных преференций для Гонконга, следует из заявления министра торговли США Уилбур Росс.Возрастает риск попадания значимых для безопасности США технологий к военным Китая, "что привело к отмене особого статуса Гонконга", — отметил Росс. Все преференции исключены из экспортных лицензий, и возможны новые санкции, заявили в министерстве.