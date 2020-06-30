При личном досмотре у граждан в карманах брюк были обнаружены и изъяты наркотики. Также наркотики были изъяты в ходе обыска по месту жительства...

«Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Арбат совместно с сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по району Арбат задержали двух подозреваемых в хранении и покушении на сбыт наркотиков общей массой более 3,6 кг», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Новинском бульваре остановили двух молодых людей 20 и 22 лет, которые при проверке документов заметно нервничали. При личном досмотре у граждан в карманах брюк были обнаружены и изъяты 2 свертка с порошкообразным веществом массой 0,62 и 1,98 гр, которое согласно справке об исследовании является наркотическим средством – мефедроном.В дальнейшем при проведении обыска по месту жительства одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли неизвестные вещества общей массой 3,43 кг. Согласно справке об исследовании части изъятого установлено, что вещество является амфетамином.В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД России по району Арбат по различным адресам, где подозреваемые ранее делали закладки обнаружили и изъяли вещество общей массой около 18 граммов, содержащее в своем составе, согласно справке об исследовании наркотическое средство – мефедрон.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60