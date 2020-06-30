Авария с участием БТР-82А азербайджанской армии попала на видео – съемка велась из салона автомобиля, на который наехал бронетранспортер, неудачно выруливший на шоссе. Сведений о пострадавших в результате необычного ДТП пока не поступало.

Регистратор запечатлел момент необычного дорожно-транспортного происшествия с участием бронетехники. Как сообщают СМИ, авария произошла в минувший понедельник, 29 июня, в Евлахском районе Азербайджана.Механик-водитель БТР-82А азербайджанской армии не справился с управлением при выезде на шоссе. Многотонная боевая машина вырулила на дорогу и оказалась на полосе встречного движения, где наехала на "Ниву", оказавшуюся у нее на пути.Сведений о пострадавших в результате аварии не поступало. В военном ведомстве Азербайджана пока официального не подтвердили инцидент с военнослужащими и боевой техникой.