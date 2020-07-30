Мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 100 000 рублей за не привлечение его к ответственности...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель иномарки по подозрению в попытке дачи взятки должностному лицу.Во время несения службы в районе 8 километра Проектируемого проезда №7029 сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Тойота Камри», под управлением гражданина, который имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования 31-летний приезжий мужчина отказался.В ходе дальнейшей беседы в патрульном автомобиле, водитель иномарки предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за не привлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировал данные предупреждения, положил денежные средства в размере 100 000 рублей в карман передней пассажирской двери и вышел из патрульного автомобиля, после чего был задержан.По данному факту следственным отделом по ТиНАО ГСУ СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 291 УК РФ «Дача взятки». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Кроме того, в отношении указанного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81