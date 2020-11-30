Налог на профессиональный доход уйдет в муниципалитеты, а предпринимателям снизят налоги.

Налог на профессиональный доход уйдет в муниципалитеты, а предпринимателям снизят налоги.Депутаты Заксобрания приняли Закон об установлении пониженных налоговых ставок по "упрощёнке" для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ранее уплачивали единый налогна вменённый доход. Авторы -депутаты Заксобрания Роман Кавинов и Михаил Максюков предлагаютпредпринимателей, которые лишатся права применять ЕНВД, снижения ставок по упрощенной системе налогообложения. До 4 % - с системы "доходы" и до 9% для тех, кто работает по схеме "доходы-минус-расходы". Право применять сниженную налоговую ставкусмогут применять только те предприниматели, у которых доходыот этого вида деятельностисоставляют не менее 70% от общегодохода.Роман Кавинов, зампредседателя Заксобрания области:- Тем самым мы позволим более, чем 1000 организациям, малых организаций нашей области, которые будут вынуждены перейти на новую систему обложения сделать переход более мягким и сохранить рабочие места и свой бизнес.Сегоднятакже законодатели утвердили кооэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда во Владимирской области по налогообложению иностранных граждан. Для них авансовый платеж по НДФЛ для них в 2021-м году составит четыре с половиной тысячи рублей. Это позволит приблизить величину налога к ставке налогу 13% от прогнозируемой средней платы в основных отраслях экономики в 2021 году.