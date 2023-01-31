Мэрия Владимира прислушалась к мнению жителей и отклонила проект застройки в районе СНТ...

Мэрия Владимира прислушалась к мнению жителей и отклонила проект застройки в районе СНТ "Текстильщик».Как мы рассказывали накануне, жители микрорайона Доброе города Владимира обратились к мэру города Дмитрию Наумову с протестом против строительства 17-этажных домов на месте бывшего СНТ "Текстильщик".Городское управление архитектуры и строительства сообщило, что еще на прошедшей неделе издано постановление об отклонении документации по планировке территории в районе улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик». Постановление от 27.01.2023 № 319 было подписано главой города Владимира Дмитрием Наумовым в минувшую пятницу.На принятие отрицательного решения повлияли результаты общественных обсуждений, которые состоялись в декабре 2022 года - январе 2023 года, уточняет пресс-служба администрации города.По закону на этой территории разрешено строить дома высотностью до 17 этажей. Застройщик решил построить два 17-этажных дома на 531 квартиру и не получил разрешение.Среди замечаний и отсутствие достаточной инфраструктуры для такого количества новых жителей - нормального подъезда к СНТ "Текстильщик", парковочных мест, школы и детского сада. Школа №38, расположенная в этом районе, будет перегружена. Схема инженерных сетей не учитывает границы земельных участков собственников садового товарищества.«MIR-Architects» - разработчик проекта - должен предоставить новый вариант застройки с учетом замечаний администрации.Фото: www.vladimir-city.ru