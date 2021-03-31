По прибытии полицейские обнаружили гражданина, который находился в состоянии сильного стресса и угрожал нанести себе увечье...

«В полицию поступила информация, что в одном из продуктовых магазинов на Мосфильмовской улице находится неизвестный мужчина, предположительно, с ножом в руках», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. По прибытии полицейские обнаружили гражданина, который находился в состоянии сильного стресса и угрожал нанести себе увечье.В результате грамотных и профессиональных действий инспекторов отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы старшего сержанта полиции Алексея Бочарова и лейтенанта полиции Артема Трехлебова, а также старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы майора полиции Александра Цмыги в виде длительной беседы, психологической поддержки и уговоров мужчина пошел на контакт, и сотрудникам полиции удалось забрать у него нож.В настоящее время гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93