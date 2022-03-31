В Областном Дворце культуры и искусств открылась традиционная выставка, посвященная передовым наработкам в коммунальной сфере и энергетической отрасли. Разумеется, что ни о каком развитии

В Областном Дворце культуры и искусств открылась традиционная выставка, посвященная передовым наработкам в коммунальной сфере и энергетической отрасли. Разумеется, что ни о каком развитии муниципальных образований невозможно говорить, не имея отлаженной, четко функционирующей сферы ЖКХ. По общему мнению участников выставки отрасль ЖКХ во многом «стратегическая». В сфере коммунального хозяйства во Владимирской области работают 4 сотни