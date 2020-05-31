Форвард хоккейной сборной России и московского Динамо Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым хоккеистом Континентальной хоккейной лиги. Он – единственный игрок КХЛ, который имеет годовой доход на сумму, более 100 млн рублей: его зарплата 120 миллионов.

Форвард хоккейной сборной России и московского "Динамо" Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым хоккеистом Континентальной хоккейной лиги. Он – единственный игрок КХЛ, который имеет годовой доход на сумму, более 100 млн рублей: его зарплата 120 миллионов.Второе место в списке, который опубликовало издание "Спорт-экспресс", еще один представитель "Динамо" Дмитрий Яшкин – у него зарплата 95 млн рублей за сезон. В пятерку самых богатых хоккеистов КХЛ также входят швейцарец Свен Андригетто ("Авангард"), чех Якуб Коварж ("Автомобилист") и финн Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), у каждого из которых контракт на 90 млн рублей.Также в десятке самых зарабатывающих канадец Джастин Азеведо ("Ак Барс", 85 млн рублей), Сергей Калинин (ЦСКА, 85), швед Антон Ландер ("Локомотив", 85), датчанин Филип Ларсен ("Салават Юлаев", 80) и финн Юха Метсола ("Салават Юлаев", 80).