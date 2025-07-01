Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Без переносов в будущем году не обойдется, но благодаря ним россияне смогут отдыхать 12 дней в Новый год – с 31 декабря

Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Без переносов в будущем году не обойдется, но благодаря ним россияне смогут отдыхать 12 дней в Новый год – с 31 декабря по 11 января. В другие праздники отдых будет выглядеть следующим образом: – с 21 по 23 февраля (с субботы по понедельник); –