Большинство новых случаев COVID-19 протекают в легкой форме.

Во Владимирской области зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с ОРВИ немного улучшилась, количество подтвержденных случаев COVID-19 подскочило почти до двух сотен.оперативного мониторинга, за последнюю неделю (с 22 по 28 сентября 2025 года) лабораторно подтверждено 189 новых случаев заболевания ковидом. Большинство новых случаев COVID-19 протекают в легкой форме, схожей с простудой: 94,2% случаев — в форме острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), 5,8% случаев — в форме внебольничной пневмонии.На фоне вспышки COVID-19, общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе, наоборот, пошла на спад. Показатель заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2%.За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратился 11 451 человек, из них 2 848 — в городе Владимире. Снижение заболеваемости ОРВИ отмечено во всех возрастных группах, кроме самых маленьких детей от 0 до 6 лет.Лабораторные исследования показали, что в циркуляции доминируют риновирусы, парагрипп и метапоневмовирусы. При этом вирусы гриппа пока не выявлены.