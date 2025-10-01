Всероссийский форум "Настоящие отцы" пройдет в Хабаровске с 19 по 22 октября.

Всероссийский форум "Настоящие отцы", реализуемый по нацпроекту "Молодежь и дети", пройдёт в Хабаровском крае в течении четырех дней, с 19 по 22 октября, его участниками станут молодые папы с детьми, сообщает правительство региона."В Хабаровске с 19 по 22 октября состоится Всероссийский форум "Настоящие отцы", реализуемый в рамках президентского нацпроекта "Молодёжь и дети". Главная цель мероприятия - формирование сообщества молодых пап и системы осознанного и ответственного отцовства", - сообщает правительство региона на официальном сайте.По данным местных властей, на форуме состоятся тренинги и семинары по вопросам воспитания детей и семейных отношений, обучающие мероприятия, позволяющие вовлечь молодых отцов в реализацию проектов в области молодежной политики.Как сообщает комитет по делам молодёжи правительства края, для детей приготовлены творческие мастерские, игры.Основной площадкой проведения форума станет молодёжный культурно-досуговый центр Хабаровска, который открыл в июне 2025 года президент России Владимир Путин в формате видеоконференции.Отмечается, что участниками мероприятия станут 100 молодых отцов со всей страны (в возрасте от 18 до 35 лет) и 100 детей (в возрасте от пяти до 17 лет).Подать заявку на участие в форуме можно на платформе ФГАИС "Молодёжь России" до 5 октября включительно.