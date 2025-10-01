29 сентября, около 11 дня сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. На железнодорожной станции Арсаки в Александровском районе скорый пассажирский поезд

29 сентября, около 11 дня сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. На железнодорожной станции Арсаки в Александровском районе скорый пассажирский поезд сообщением «Ярославль-Москва» совершил наезд на человека. Сотрудники транспортной полиции установили, что 70-летний житель Москвы переходил железнодорожные пути и не заметил приближающийся поезд. На звуковые сигналы машиниста он не реагировал. Наезд предотвратить