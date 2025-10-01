Москва. Ленинградский проспект. В нарушение правил старушка перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колёсами WV ""Туарега"". Из-за экстренного торможения в ""Туарег"" влетает ""Ауди Олроуд"", в нее - Мерседес Гелендваген, далее Хаммер и по очереди: ""Роллс-Ройс"", ""Бентли"", ""Спайкер"" и довершает картину ""Макларен Дьяболо"". Из ""Макларена"" выходит водитель отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту картину, и произносит с нотками восхищения в голосе:
-""Красиво ушла бабуля!""
