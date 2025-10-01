Руководство ОПЦ приняло такое решение из-за большого количества желающих приехать на мероприятие. Первый День открытых дверей пройдёт 15 октября. Запись уже завершена на это число. Второй

Руководство ОПЦ приняло такое решение из-за большого количества желающих приехать на мероприятие. Первый День открытых дверей пройдёт 15 октября. Запись уже завершена на это число. Второй День открытых дверей проведут 29 октября в 13.00. Запись по телефону: 44-58-58. В сентябре количество гостей в ОПЦ составило рекордное количество – более 60 пап и мам. Прокомментируйте новость