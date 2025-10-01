Он состоится 5 октября, в 11.00. В задании – 25 вопросов по темам отечественной и мировой спортивной истории, Олимпийских игр, известных атлетов, правил соревнований и базовых аспектов

Он состоится 5 октября, в 11.00. В задании – 25 вопросов по темам отечественной и мировой спортивной истории, Олимпийских игр, известных атлетов, правил соревнований и базовых аспектов здорового образа жизни. Спортивный диктант можно написать онлайн или на пяти организованных площадках: 3 – во Владимире и по одной – в Коврове и Муроме. Принять участие в