Ограничение связано с проведением ремонтных работ

Вниманию жителей Владимира: в начале октября будет временно перекрыто движение пешеходов на важном маршруте в юго-западном районе города.С 9:00 1 октября до 17:00 3 октября будет закрыта лестница, которая соединяет улицу Верхняя Дуброва с улицей Мещерской. Ограничение связано с проведением ремонтных работ, в администрации.Администрация города просит жителей заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути передвижения. Пешеходов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.