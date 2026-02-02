Аферисты рассылают сообщения от имени управляющих компаний, ЕИРЦ и служб ЖКХ.

Во Владимирской области активизировались киберпреступники: жители получают подозрительные СМС с предложением вернуть деньги за отопление. Правоохранители и коммунальные службы .Аферисты рассылают сообщения от имени управляющих компаний (УК), Единого информационно‑расчетного центра (ЕИРЦ) или служб ЖКХ. Текст СМС построен по единому шаблону: «Вам положен возврат 3 200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по следующей ссылке: ... »Однако ссылка в сообщении ведет на фишинговый сайт. Его цель выманить личные данные, пароли от онлайн‑банков и почтовых ящиков, а также реквизиты банковских карт и платежную информацию.Правоохранители призывают не переходить по ссылкам из подобных СМС и проверьте информацию через официальные каналы.