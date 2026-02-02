С 26 января по 2 февраля во Владимирской области произошло 23 серьезных ДТП.

Госавтоинспекция подвела печальные итоги дорожной обстановки в регионе за последние семь дней. С 26 января по 2 февраля во Владимирской области произошло 23 серьезных ДТП. В этих авариях погибли 7 человек, еще 30 получили травмы и ранения.763 «жестяных» происшествия — аварий, в которых пострадали только автомобили. Одной из главных угроз на дорогах остаются нетрезвые водители: полицейские поймали 53 человека, которые сели за руль пьяными или отказались пройти тест на алкоголь.Самые тяжелые аварии недели связаны с выездом на встречную полосу. В Гусь-Хрустальном районе на трассе «Золотое кольцо» водитель «Лады» лоб в лоб столкнулся с фурой «Рено» — водитель легковушки и его пассажир погибли на месте. Похожая трагедия разыгралась в Киржачском районе: владелец «Тойоты» не учел снежный занос, вылетел на встречку под «Ауди». Пожилая пассажирка японского авто скончалась до приезда медиков.В Ковровском районе 59-летний водитель «ГАЗа» по невыясненным причинам съехал с дороги и протаранил стоящую на обочине фуру «Вольво». Мужчина погиб от полученных травм.Не обошлось без происшествий и в городах. Во Владимире на улице Добросельской водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе — пострадавшую экстренно госпитализировали.В Муроме инспекторы зафиксировали ДТП с участием совсем юного автомобилиста. 18-летний водитель «Мицубиси» решил пойти на обгон, не справился с заносом и протаранил встречный «Форд». В этом случае обошлось без жертв.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .