Реконструкция охватила оба корпуса школы: работы ведутся в ускоренном темпе.

В главном здании почти завершена замена окон, следующая задача — ремонт крыши.В корпусе начальной школы новые окна уже смонтированы, далее запланирован капитальный ремонт фасада.Параллельно организована закупка мебели, оборудования и учебного инвентаря.Большая часть поставок уже доставлена и хранится на площадке до установки.Ремонтные работы рассчитывают завершить к началу учебного года, ориентировочно в августе.Финансирование идет в рамках проекта «Все лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».На модернизацию направлено около 49,5 млн рублей. Основную долю выделил федеральный бюджет, остальное — областные субсидии и местный бюджет.Глава города Алексей Соколов отметил значимость инвестиций для повышения качества школьной среды.