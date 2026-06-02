Реконструкция охватила оба корпуса школы: работы ведутся в ускоренном темпе.
В главном здании почти завершена замена окон, следующая задача — ремонт крыши.
В корпусе начальной школы новые окна уже смонтированы, далее запланирован капитальный ремонт фасада.
Параллельно организована закупка мебели, оборудования и учебного инвентаря.
Большая часть поставок уже доставлена и хранится на площадке до установки.
Ремонтные работы рассчитывают завершить к началу учебного года, ориентировочно в августе.
Финансирование идет в рамках проекта «Все лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».
На модернизацию направлено около 49,5 млн рублей. Основную долю выделил федеральный бюджет, остальное — областные субсидии и местный бюджет.
Глава города Алексей Соколов отметил значимость инвестиций для повышения качества школьной среды.