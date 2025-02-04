В городской администрации наградили победителей конкурса «Владимир – это Мы. Новый год – 2025». Участников также отметили дипломами. Сам конкурс проводился по трем номинациям с 16 по 22

В городской администрации наградили победителей конкурса «Владимир – это Мы. Новый год – 2025». Участников также отметили дипломами. Сам конкурс проводился по трем номинациям с 16 по 22 декабря 2024-го. Всего поступило 43 заявки от магазинов, ресторанов, офисов, медицинских учреждений и других организаций Владимира. Среди победителей сеть клиник «Бэбибум», «Торговые ряды», магазин одежды «TRUVOR» и