Новый глава Владимирской епархии оказался в недоумении из-за отсутствия в регионе закона о запрете абортов. На этой неделе митрополит Владимирский и Суздальский провел пресс-конференцию.

Новый глава Владимирской епархии оказался в недоумении из-за отсутствия в регионе закона о запрете абортов. На этой неделе митрополит Владимирский и Суздальский провел пресс-конференцию. На ней Никандр выразил свое удивление тому, что в регионе до сих пор не принят соответствующий законодательный акт. Никандр, митрополит Владимирский и Суздальский Для меня непонятно, почему у нас на сегодняшний