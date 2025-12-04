Но женщину поймали и теперь она готова возместить ущерб.

37-летняя учительница информатики из Владимирской области решила сменить работу после «успешного» сотрудничества с мошенниками. В новой профессии женщина быстро освоилась, поэтому вскоре открыла собственный бизнес. Педагог создала сайт интим-услуг, где обманывала мужчин. Подробности в материале — vlad.aif.ru.Не захотела работать на «дядю»Все началось с того, что бывшая учительница информатики начала работать на аферистов. Мошенники обманывали мужчин на сайте интим-услуг. В зону ответственности жительницы Владимирской области входили переписки с жертвами.«Я нашла работу на сайте. Мне предложили легкий заработок. Нужно было только отвечать на звонки и предствляться девушкой по вызову. Я говорила мужчинам, что нужно внести предоплату для встречи», — рассказала владимирская аферистка.Абоненты переводили деньги на карты кураторов, но секс-работницы на встречи так и не приходили. Потребность в карьерном росте не заставила долго ждать. Женщина создала свой сайт интим-услуг и начала вести бизнес в одиночку.Только две жертвы?На удочку владимирской аферистки попались двое мужчин. Это 55-летний вахтовик, который перевел мошеннице 14 000 рублей и 23-летний сотрудник транспортной компании. Второй парень потерял 9 тысяч рублей. Возможно, есть еще жертвы. Сейчас следствие это выясняет.«При обыске изъяты 7 банковских карт и 6 мобильных телефонов, использовавшихся в преступной деятельности», — уточнили в ГУ МВД РФ.Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая находится под стражей. Она готова возместить ущерб своим жертвам. Полиция ищет соучастников.