Злоумышленники использовали различные схемы.

За последнюю неделю жители Владимирской области отдали телефонным аферистам 23 миллиона рублей. Злоумышленники использовали различные схемы, включая «перевод денег на безопасный счет» и «дополнительный доход на инвестициях», сообщает региональное УМВД.Одним из самых крупных случаев стало мошенничество с 69-летней пенсионеркой, которая перевела более 3 миллионов рублей по указанию мошенников, представившихся сотрудниками её бывшей работы и правоохранительных органов.По всем происшествиям возбуждены уголовные дела, и полиция призывает граждан быть бдительными, не доверяя подозрительным звонкам и сообщениям.