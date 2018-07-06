В область едет патриарх. Главу Русской православной церкви встретят в Муроме 8 июля. Кирилл приедет на празднование Дня семьи, любви и верности. И возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре. Кстати, во всей области в воскресенье магазины не будут торговать алкоголем.

В область едет патриарх. Главу Русской православной церкви встретят в Муроме 8 июля. Кирилл приедет на празднование Дня семьи, любви и верности. И возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре. Кстати, во всей области в воскресенье магазины не будут торговать алкоголем. А в самом Муроме с его покупкой могут быть проблемы и в субботу.