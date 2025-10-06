Ожидаются умеренные температуры, частые дожди.

В ближайшие дни погода во Владимирской области будет типично осенней: ожидаются умеренные температуры, частые дожди, а к концу недели — ощутимое похолодание и ночные заморозки.Начало недели, с 6 по 8 октября, будет самым теплым периодом, когда дневная температура достигнет +11°C... +13°C. Осадки в эти дни будут минимальными или отсутствовать вовсе.Однако начиная с четверга (9 октября), погода резко испортится: температура упадет до +7°C... +10°C. Ожидаются сильные и продолжительные дожди, пик которых придется на пятницу и субботу.Количество осадков в пятницу и субботу (10–11 октября) может превысить 15 мм.К выходным дням и началу следующей недели температура ночью будет опускаться до +3°C, а по ощущениям — до −1°C... −2°C. Дневные температуры будут держаться на уровне +7°C... +8°C.