В ночь на 6 октября 2025 года силы Министерства обороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Владимирской области., в результате работы ПВО пострадавших и разрушений нет.Владимирская область оказалась не единственным регионом, подвергшимся атаке. Всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотник над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей.Среди центральных регионов России наиболее массированным атакам подверглись соседи:Нижегородская область — уничтожено 20 БПЛА и Рязанская область — сбиты 4 БПЛА.Также беспилотники были перехвачены над территориями Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей (по 2 БПЛА), а также над Московским и Липецким регионами (по 1 БПЛА).Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .