Курьезная авария случилась в Кольчугино. 4 октября, около 6 утра, на улице Добровольского водитель “Ниссана” в буквальном смысле слова прилетел в забор. Аварию запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что после приземления на чужой земельный участок, никаких построек там нет, мужчина смог самостоятельно выбираться из автомобиля. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что личность