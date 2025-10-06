В зрелом возрасте людям приходится сталкиваться с множеством проблем.

Неслучайно отделение дневного пребывания Муромского комплексного центра называется «Вдохновение» – здесь и правда вдохновляют людей взглянуть на жизнь по-новому.РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯПробежав непростой марафон жизни, на финише все мы оказываемся с разным результатом. Кто-то остался совсем один, кто-то просто утратил интерес к происходящему вокруг него... Но любой человек может наполнить свою жизнь яркими впечатлениями и, как говорится в современном мире, сделать полную перезагрузку. Помочь в этом готовы специалисты отделения дневного пребывания «Вдохновение». В преддверии Дня пожилого человека мы рассказываем о том, как люди «серебряного» возраста смогли удостовериться, что на пенсии жизнь только начинается.Отделение дневного пребывания ставит перед собой вполне понятную задачу – создать комфортную поддерживающую среду для представителей старшего поколения. Конечно, сделать это непросто. Но специалисты подходят к вопросу максимально грамотно.«Вдохновение» – это центр поддержки, общения, творчества, здесь каждый человек чувствует себя нужным и значимым. Квалифицированные специалисты – социальные работники и педагоги, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи – помогают получателям социальных услуг не только преодолевать трудности, но и находить радость в каждом дне.Конечно, всё начинается со здоровья. Поэтому день здесь стартует с зарядки – это помогает поддерживать физическую активность и улучшает общее самочувствие. Особое внимание уделяют оздоровительной физкультуре. Программы разработаны с учётом состояния здоровья, уровня мобильности и индивидуальных возможностей каждого. Динамическая разминка, гимнастика, дыхательные упражнения и занятия на специальных тренажёрах – всё это помогает развивать силу и гибкость. Но сами участники групповых занятий говорят, что у физической активности есть другая, не менее важная сторона. «Зарядка – это не просто физическая активность, это возможность встретиться с друзьями и получить положительные эмоции на весь день», – признаются подопечные центра.НЕТ МЕСТА ТРЕВОГАМ И УНЫНИЮВ зрелом возрасте людям приходится сталкиваться с множеством проблем. Научиться справляться с ними и жить в новых условиях помогают психологи центра. Грамотные специалисты не дают своим подопечным оставаться один на один с проблемами, не позволяют депрессии опутать человека своими разрушительными нитями. Важно показать людям, как справляться с тревогами и унынием, адаптироваться к возрастным переменам, научиться радоваться каждому дню, возможности общаться и узнавать что-то новое.Психолог проводит групповые и индивидуальные сессии – и тревоги и переживания уходят, а вот навыки общения, наоборот, укрепляются. Групповые занятия формируют доверительную атмосферу, обеспечивают взаимную поддержку.«После общения с психологом я чувствую себя намного легче, – делится впечатлениями посетительница отделения Елена Павловна Тюрева. – Теперь я понимаю, что всё, что я чувствую, вполне естественно, и знаю, что у меня есть поддержка».ОТКРЫТЬ НОВЫЕ СПОСОБНОСТИНа новом этапе жизни появ¬ляется время для свежих впечатлений и открытий, и специалисты отделения создают все условия, чтобы их подопечные могли в полной мере ощутить их. Насыщенная культурно-досуговая программа помогает найти занятие по душе. К примеру, выездные экскурсии по достопримечательностям города стали настоящим хитом среди пенсионеров.«Мы открываем для себя новые места, знакомимся с историей нашего города и просто наслаж¬даемся общением», – делится один из участников экскурсий Аркадий Аркадьевич Круглов. Для многих такие поездки – возможность не только узнать что-то интересное, но и завести новые знакомства, найти близких по духу людей.Специалисты отделения отмечают, что досуговые мероприятия – эффективный инструмент социальной реабилитации и личностного развития. Разучивание песен и постановка миниатюр укрепляют коллектив, развивают навыки общения и актёрские задатки, дарят участникам радость и уверенность в себе. Регулярная и продуманная работа в этом направлении приносит положительные результаты. Постановки целостных программ помогают почувствовать себя частью творческого коллектива и открыть в себе актёрские способности.НАЙТИ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕТворческие занятия – важная часть досуга гостей центра: это не просто способ занять свободное время, но и элемент со¬циальной активности и эмоционального благополучия. Занятия рисованием, рукоделием, создание подарков и сувениров развивают творческие способности и помогают поддерживать связь с близкими и окружающим миром. В процессе творчества люди «серебряного» возраста могут выражать свои чувства.«Я никогда не думала, что смогу сделать что-то своими руками. Теперь я делаю красивые вещи для своей семьи», – заметила как-то одна из участниц творческих мастерских. Творчество для многих становится не только хобби, оно помогает вернуть веру в себя и свои возможности, при¬даёт уверенность и дарит повод для гордости. Кроме того, совместные занятия в группах создают атмосферу дружбы и поддержки. Участники могут обмениваться идеями, учиться друг у друга и вдохновляться новыми проектами. Это формирует социальные связи, помогает преодолеть одиночество и улучшает общее настроение.Кроме того, специалисты отмечают, что творческие занятия помогают улучшить память, внимание и концентрацию, а также снизить уровень стресса и тревожности. В результате люди становятся более активными и вовлечёнными в жизнь, а это главный ключ к физическому и психологическому здоровью.ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮРабота отделения не только помогает подопечным оставаться активными, но и укрепляет в них желание жить полной жизнью. Каждое занятие, каждая встреча наполняет их сердца надеждой и радостью.«Я чувствую себя нужной и важной, – искренне поделилась получательница услуг Галина Васильевна Панова. – Здесь я нашла новых друзей и поняла, что жизнь продолжается».«Я пришла сюда в тяжёлом состоянии, а теперь не представляю своей жизни без этого места», – делится Любовь Васильевна Чудновец. Специалисты отделения смогли создать атмосферу поддержки и заботы.«Каждый день мы стремимся к тому, чтобы наши посетители чувствовали себя ценными и нужными членами общества», – говорят сотрудники отделения, работа которого так важна для их подопечных. Особенно ценно, что работающие здесь люди не просто предоставляют услуги, а создают полноценное пространство для общения, развития и самореализации.«В Международный день пожилого человека мы хотим выразить благодарность всем нашим подопечным за то, что они вдохновляют нас своей жизненной силой и стремлением к долголетию, – делятся сотрудники отделения. – Пусть каждый их день будет наполнен радостью, общением и новыми открытиями!»