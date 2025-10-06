Обвиняемая полностью признала свою вину.

Прокуратура Петушинского района направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Республики Таджикистан, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет восьми иностранных граждан в своем доме.Заместитель прокурора Петушинского района утвердил обвинительный акт в отношении женщины, имеющей вид на жительство в России. Она обвиняется в совершении сразу восьми преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства (ст. 323.3 УК РФ).Следствие , что в период с апреля по май 2025 года обвиняемая решила «помочь» своим знакомым. Она фиктивно поставила на учёт восемь соотечественников в принадлежащем ей на праве собственности доме.Однако все эти граждане фактически в доме не проживали.Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петушинский районный суд. За совершение фиктивной постановки на учёт ей грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.