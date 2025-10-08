33-летнюю жительницу Коврова будут судить за фиктивную постановку на учёт мигрантов. Женщина прописала их в квартире своей бабушки, которая даже не подозревала о махинациях внучки, сообщают

33-летнюю жительницу Коврова будут судить за фиктивную постановку на учёт мигрантов. Женщина прописала их в квартире своей бабушки, которая даже не подозревала о махинациях внучки, сообщают в прокуратуре области. Установлено, что в октябре 2024 года к обвиняемой обратился знакомый, который попросил зарегистрировать в её квартире иностранных граждан. Женщина согласилась. С такой же просьбой он обращался