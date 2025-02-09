В суббота, 8 февраля, трехлетний мальчик и егор двухлетняя сестра, живущие с родителями на третьем этаже квартирного дома на улице Карла Маркса в Муроме, остались без присмотра. Игры малышей

В суббота, 8 февраля, трехлетний мальчик и егор двухлетняя сестра, живущие с родителями на третьем этаже квартирного дома на улице Карла Маркса в Муроме, остались без присмотра. Игры малышей дошли до того, что они открыли окно и начали выкидывать игрушки на улицу. А потом выпали сами. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Следователи организовали