Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Эко-Транс» оштрафовали за нарушения на свалке в Гусь-Хрустальном. Как показала прокурорская проверка, на территории не были соблюдены

Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Эко-Транс» оштрафовали за нарушения на свалке в Гусь-Хрустальном. Как показала прокурорская проверка, на территории не были соблюдены требования пожарной безопасности, а также нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Нарушения повлияли на тушение крупного пожара, который случился в конце февраля. Спасатели боролись с пламенем пять суток. В прокуратуре сделали выводы, что работу