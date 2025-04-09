В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью Ведомостям.
В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям".
"Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего
— 14 парков и 12 лесопарков. В их числе: «Дубрава» в Подольске (Климовске),
«Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка»
в Истре»,
— отметил Воробьев.
Он также добавил, что в благоустроенных зонах будет
развиваться инфраструктура отдыха: появятся фудтраки, прокаты, торговые точки,
а также будет организована программа мероприятий — летом в парках планируется
провести более 14 тыс. событий.
Московская область на протяжении семи лет входит в тройку
лидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Губернатор Подмосковья
подчеркнул, что серьезный вклад в это направление внесли победы подмосковных
муниципалитетов в президентском конкурсе создания комфортной городской среды —
из 46 победивших проектов 37 уже реализованы. Конкурс проходит в рамках
нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось о встрече губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На ней, в
частности, обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей,
инфраструктурные проекты и здравоохранение.