В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью Ведомостям.

В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям"."Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего— 14 парков и 12 лесопарков. В их числе: «Дубрава» в Подольске (Климовске),«Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка»в Истре»,— отметил Воробьев.Он также добавил, что в благоустроенных зонах будетразвиваться инфраструктура отдыха: появятся фудтраки, прокаты, торговые точки,а также будет организована программа мероприятий — летом в парках планируетсяпровести более 14 тыс. событий.Московская область на протяжении семи лет входит в тройкулидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Губернатор Подмосковьяподчеркнул, что серьезный вклад в это направление внесли победы подмосковныхмуниципалитетов в президентском конкурсе создания комфортной городской среды —из 46 победивших проектов 37 уже реализованы. Конкурс проходит в рамкахнацпроекта «Инфраструктура для жизни».Ранее сообщалось о встрече губернатора Подмосковья АндреяВоробьева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На ней, вчастности, обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей,инфраструктурные проекты и здравоохранение.