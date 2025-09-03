На ВЭФ открылась выставка документов, посвященных Великой Отечественной войне.

Выставка архивных документов, посвященных победе в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, открылась в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.Историко-документальная выставка "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" организована Российским историческим обществом при поддержке фонда "История Отечества". Экспозиция рассказывает о становлении японского милитаризма, оккупации Маньчжурии, помощи СССР Китаю в период агрессии Японии, ситуации на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны, а также деятельности советской разведки.Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии в западной Маньчжурии. Китай, август 1945 года. - РИА Новости, 1920, 21.03.2025На выставке среди многочисленных документов представлена фотокопия Акта о капитуляции Японии, подписанного 2 сентября 1945 года.Посетители выставки также могут увидеть фотокопию письма советского лидера Иосифа Сталина председателю Совета министров Монгольской народной республики Хорлогийну Чойбалсану, секретарю ЦК Монгольской Народно-революционной партии Юмжагийну Цеденбалу и председателю Президиума Малого хурала МНР Гончигийну Бумцэнду с благодарностью правительству Монголии и монгольскому народу за братскую помощь, оказываемую Красной армии. В этом письме от 23 января 1942 года Сталин отмечал, что решение построить танковую колонну имени Революционной Монголии в подарок Красной армии "является новым доказательством нерушимости дружбы между монгольским и советским народами, залогом новых великих побед в борьбе за свободу и счастье наших народов".Отдельную часть экспозиции занимает рассказ о героизме советских воинов. Представлена фотокопия указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года о присвоении звания Героя Советского Союза советским военным морякам "за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство".В этом списке 48 имен. Среди них - санитарка 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Мария Никитична Цуканова, единственная женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в советско-японской войне 1945 года.Четырнадцатого августа 1945-го батальон Марии Цукановой находился в составе десанта, выполнявшего задачу по освобождению укрепленного японцами порта Сейсин (ныне Чхонджин, Корейская Народная Демократическая Республика). В тяжёлом сражении Цуканова вынесла с поля боя более 50 раненых солдат, была ранена и попала в плен. Японцы люто пытали Цуканову, пытались выведать сведения о советских войсках, выкололи ей глаза и изрезали ее тело ножами, но она молчала.Цуканова похоронена в братской могиле советских воинов в Сейсине. Приказом министерства обороны СССР от 12 декабря 1959 года она навечно зачислена в списки школы санитарных инструкторов Тихоокеанского флота.Еще одним Героем Советского Союза в сентябре 1945 года стал сотрудник советской военной контрразведки "Смерш" лейтенант Михаил Петрович Крыгин. Он также сложил голову в ходе высадки десанта в Сейсине, где предстояло захватить местный орган разведки противника, Японскую военную миссию.В полдень 13 августа 1945 года 8 торпедных катеров с десантниками вошли в порт Сейсин. В тумане катер, на котором находился Крыгин, выбросило волной на каменный мол. Высадившиеся на берег 15 моряков оказались оторваны от основных сил десанта. Морские пехотинцы стали с боем пробиваться к своим. После того, как выбыл из строя командир отряда, Крыгин принял командование группой на себя. По воспоминаниям очевидцев, Крыгин 12 раз поднимал десантников в атаку.Бой длился около суток, однако силы были неравными, вдобавок у советских бойцов закончились боеприпасы. Моряки сражались отчаянно, но вскоре Крыгин остался один. Получив несколько ранений, он продолжал вести бой, пока не был сражен пулей. Тело Крыгина, исколотое японскими штыками, с вырезанными на нем пятиконечными звездами, обнаружили советские моряки, взявшие Сейсин 15 августа. Крыгина также похоронили в братской могиле в Сейсине.В указе не было отмечено, что Цуканова и Крыгин стали Героями Советского Союза посмертно - в документе они были прописаны как живые.Кроме того, в рамках экспозиции обнародована фотокопия постановления Совета министров СССР от 8 октября 1949 года "О проведении открытого судебного процесса над руководителями "Противоэпидемического отряда 731", "подготовлявшего бактериологические средства борьбы для их применения в войне с СССР и Китаем".Этот открытый процесс прошел с 25 по 30 ноября 1949 года Хабаровске в Военном трибунале Приморского военного округа. На нем бывшему командующему Квантунской армией генералу Отодзу Ямаде и еще 11 японским военнослужащим вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений (отрядов №№731, 100 и их филиалов), занимавшихся разработкой бактериологического оружия, проведение опытов с бактериями чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний, проведение экспериментов над людьми (в том числе над советскими военнопленными), использование бактериологического оружия против Китая и подготовка его применения в войне против СССР. Вина подсудимых была доказана.В отряде №731 под руководством генерала Сиро Исии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли несколько тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По некоторым оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731.В ходе советско-японского конфликта в районе реки Халхин-Гол в 1939 году сотрудники отряда №731 при отступлении японских войск вылили в реку Халхин-Гол несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии, чтобы отравить военнослужащих Красной армии и монгольских скотоводов. Наиболее активно деятельность специально созданных бактериологических отрядов и их филиалов осуществлялась против Китая в 1940–1942 годах.Молниеносное наступление советских войск в августе 1945 года в ходе Дальневосточной кампании сорвало планы Японии использовать в боевых действиях бактериологическое оружие. С целью скрыть следы преступной деятельности, командование Квантунской армии было вынуждено отдать приказ об уничтожении зданий отрядов №№731 и 100, их филиалов, лабораторной базы, накопленных запасов бактериологического оружия, документации, результатов экспериментов и прочее.