В Астраханской области стартовал молодежный образовательный форум Южного федерального округа БерегА. Мероприятие объединило 300 молодых людей, которые смогут повысить свою квалификацию, приобрести новые знания и заявить о себе, чтобы в дальнейшем заполнять вакансии в различных отраслях экономики."Проект, который стал частью федеральной платформы Росмолодежь.Форумы, снова объединил сотни школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России, а также Абхазии, Беларуси, Ирана, Казахстана и Туркменистана в нашем гостеприимном городе. Их ждет интересная и очень насыщенная образовательная программа", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Особое значение в этом году придается международному сотрудничеству. В рамках направления Берега_Каспийский мост профессий делегации из Казахстана, Туркменистана, Ирана, Беларуси и Абхазии разработают универсальную модель делового взаимодействия, применимую в любом городе Каспийского региона.Программа включает обмен лучшими профессиональными практиками и посещение предприятий. Итогом работы для многих станут собственные проекты, которые участники смогут представить на конкурс Росмолодежь.Гранты. Победителей определят эксперты по итогам проверки и публичной защиты.Организаторами выступают Росмолодёжь, правительство Астраханской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе и агентство по делам молодежи региона. Соорганизатор — платформа Росмолодёжь.Форумы.