Мероприятие объединило 620 волонтеров, экспертов и участников из России и других стран.

В понедельник, 29 сентября в Сахалин Экспо прошло открытие форума ОстроVа платформы Росмолодежь.Форумы. Участники и организаторы получили телеграмму от президента РФ. Владимир Путин отметил, что событие является площадкой для поиска единомышленников и реализации талантов. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.Как подчеркнул глава страны, в 2025 году участников форума ждут знакомство с ведущими предприятиями Сахалинской области, конкурсы, разработка проектов по экологии, в сфере искусственного интеллекта, БПЛА и IT, а также по робототехнике и креативным индустриям.Также перед островитянами и гостями региона выступил Валерий Лимаренко. Губернатор подчеркнул, что участники ОстроVов в будущем могут принять решение о переезде на Сахалин и Курилы. В области создают все условия, чтобы молодые островитяне не покидали малую родину, а приезжие специалисты вносили вклад в экономику и соцсферу.Мы развиваем новую энергетику, беспилотную авиацию, информационные технологии. Чтобы добиться успеха во всех этих отраслях, требуется энергия, смелость и нестандартный подход, которые присущи молодежи. Участники форума также смогут попасть в кадровый резерв Сахалинской области, пройдя стажировку на предприятиях, — подчеркнул Валерий Лимаренко.Глава региона добавил, что в регионе есть по меньшей мере 6 тысяч рабочих мест. К тому же развиваются шельфовые нефтегазовые проекты Сахалин 1 и Сахалин 2. Области потребуются высококлассные инженеры, специалисты нефтегазового дела, рабочих профессий.Кроме того, открыли первую очередь Нефтегазового индустриального парка, первый в России сервисный центр по ремонту газотурбинных установок, запустили самый большой закрытый конвейер в стране между угольным разрезом и портом.Уже сегодня у нас самое большое количество рыборазводных заводов. Мы также занимаем первое место в стране по переработке рыбы и морепродуктов. У нас самые современные производства, и эти мощности будут расширяться. Мы создаем большую науку, которая будет поддерживать рыбохозяйственный комплекс. Туда тоже требуются специалисты, — добавил губернатор.У молодежи есть возможность и получить качественное образование в СахГУ, на базе которого строят кампус мирового уровня СахалинТех. Для школьников открыли образовательный центр Сахалин. Алаид, который готовит их по разным направлениям — наука и технологии, спорт и искусство.Участники форума ОстроVа разработают единую форму Плана успеха для самореализации. Программа обучения пройдет в Сахалин-Экспо, БЦ Айхор и Сахалинтех Алаид.Как отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, в 2025 году около 7 тысяч человек подали заявки на участие в форуме. За 12 лет проведения мероприятия в рамках грантового конкурса 64 проекта получили поддержку в размере 38 миллионов рублей.В 2025 году на Сахалин прилетели участники из Беларуси, Казахстана, Бельгии и Молдовы. Итоги грантового конкурса Росмолодежи подведут 4 октября на торжественной церемонии закрытия.Отметим, что мероприятие проводят в рамках нацпроекта Молодежь и дети, инициированного Владимиром Путиным. За его реализацией в регионе следит Валерий Лимаренко.