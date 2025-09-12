На Кавказских Минеральных Водах впервые проходит форум гостеприимства Кухня без границ, организованный при поддержке Правительства Ставропольского края.

На Кавказских Минеральных Водах впервые проходит форум гостеприимства Кухня без границ, организованный при поддержке Правительства Ставропольского края. Ключевой площадкой мероприятий стал Кисловодск.В программе — конкурсы среди ресторанов, санаториев и студентов-кулинаров, мастер-классы от шеф-поваров, деловые встречи и презентации национальных кухонь. Проект направлен на развитие гастрономического туризма и продвижение культурного наследия региона.Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил значимость форума для города.Особенно важно, что Кисловодск выбран одной из главных площадок. У нас проживают более 90 национальностей, и у каждой — уникальные блюда, способные удивить гостей. Уверен, что этот проект станет ежегодной традицией и укрепит статус Кисловодска как центра гастрономического туризма на Юге России, - сказал он.Моисеев также поблагодарил местных рестораторов за вклад в развитие городской гастрономической культуры.