Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В Гусь-Хрустальном арестовали .Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.Мужчина признал вину и показал, где спрятал труп. По версии следствия, он вывез знакомого в заброшенный дом и там ударил военного кирпичом по голове. После подозреваемый спрятал тело в Селивановском районе.Причиной конфликта стали деньги. Местный житель до отправки на СВО отдал приятелю банковскую карту, а тот тратил с нее деньги. После он решил не возвращать сумму.