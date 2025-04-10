Он сам обратился в полицию и сообщил о пропаже приятеля.

В Гусь-Хрустальном 44-летний мужчина убил знакомого участника спецоперации.После он сам обратился в полицию и рассказал о пропаже приятеля. Сейчас подозреваемый задержан.Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. Мужчина заявился в правоохранительные органы 7 апреля. Тогда следователи изучили передвижения по банковским картам пропавшего и перемещения знакомого. Они сопоставили факты и поняли, что обратившийся в полицию причастен к пропаже человека.Оказалось, что местный житель до отправки на СВО передал знакомому банковскую карту на хранение, а тот потратил со счета 400 тысяч рублей. После возвращения домой мужчина потребовал свои деньги. Подозреваемый решил не возвращать долг, он вывез потерпевшего в заброшенный дом и ударил бойца кирпичом по голове.После злоумышленник вывез тело в Селивановский район, а машину отдал на разбор запчастей. Документы и вещи убитого он просто выбросил.«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.