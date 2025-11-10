Два школьных музея из Владимирской области стали лауреатами Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить», который организован проектом «Историческая

Два школьных музея из Владимирской области стали лауреатами Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить», который организован проектом «Историческая память» партии «Единая Россия». Среди победителей — музей «Чтим и помним» вязниковского Центра дополнительного образования для детей имени Героя России Владимира Селиверстова, а также музейная комната историко-краеведческой направленности Большевистской школы в посёлке Большевик. В Вязниках