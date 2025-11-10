Отец и сын из очень глухой провинции приехали в столичный торговый центр. Пораженные увиденным, они в немом восторге замерли перед блестящими серебренными дверьми, которые то открывались, то закрывались.
- Папа, что это такое? - спросил мальчик у отца.
Отец, который тоже в своей жизни никогда лифта не видел, только недоумённо пожал плечами.
В этот момент к лифту подъехала очень полная женщина в инвалидной коляске и нажала на кнопку. Через несколько секунд двери открылись и она въехала в лифт. Отец и сын начали наблюдать как цифры на панели сверху загорались в возрастающем порядке, пока не достигли максимума. После небольшой паузы цифры начали загораться в убывающем порядке, и когда лифт достиг их этажа, двери открылись и из него появилась необычайной кра
