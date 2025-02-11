Дольщики одного из «друговских» недостроев пытаются добиться встречи с губернатором. Как утверждают собственники квартир дома на улице Никитской, на фоне ЖК «Дуброва Парк-1» и ЖК «Дуброва

Дольщики одного из «друговских» недостроев пытаются добиться встречи с губернатором. Как утверждают собственники квартир дома на улице Никитской, на фоне ЖК «Дуброва Парк-1» и ЖК «Дуброва Парк-2» их проблема отошла для всех на второй план. Ольга Парфенова, дольщица ЖК «Никитский посад» Правительство Владимирской области категорически отказывается организовывать встречу губернатора с дольщиками по улице Никитская. Мы