Во Владимире на площадке Владимирского филиала Финансового университета прошла игра «Что? Где? Почем?». Школьникам предстояло проверить свои знания в области финансов. Игру провели сотрудники местного Отделения Банка России и волонтеры финансового просвещения Финуниверситета. Как прошла игра и кто стал победителем, знает Алексей Домнин.

Во Владимире на площадке Владимирского филиала Финансового университета прошла игра Что? Где? Почем?. Школьникам предстояло проверить свои знания в области финансов. Игру провели сотрудники местного Отделения Банка России и волонтеры финансового просвещения Финуниверситета. Как прошла игра и кто стал победителем, знает Алексей Домнин."Всемирно известный мафиози Аль Капоне создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Какой афоризм или крылатое выражение появилось благодаря такому вложению денежных средств?"А также почему на банкнотах изображают чаще мужчин, и на чем, по мнению Генри Форда, нельзя экономить? Всего 20 вопросов. На них предстояло ответить участникам необычной игры под названием "Что? Где? Почём?". Одно задание - одна минута на раздумье. Догадливость, находчивость и общий кругозор – залог правильного ответа, говорят юные знатоки.Лиза Абрамова, ученица гимназии № 23 г. Владимира: "Мне интересно: вот, финансовая грамотность и экономика. Готовилась я. Нас готовили в школе. Там учебники выдали, мы все записывали. То есть готовились интенсивно".Порядка 60 ребят отвечали на два блока вопросов по 10 в каждом. Игра прошла в формате известной телевизионной передачи Что? Где? Когда?. Среди вопросов были и такие, на которые ни одной команде не удалось ответить правильно. Но, по словам школьников, это не причина расстраиваться, это, скорее, стимул для дальнейшего изучения мира финансов. На это и расчет, говорят организаторы. Главная цель - повышение финансовой грамотности учащихся.Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир Банка России: "Сегодня у нас участвуют 10 команд из 10 школ. У нас планы на следующий год будут обширные. В том числе будут включать подобные игры".Наталья Юдина, директор Владимирского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации: "Сегодня я надеюсь на то, что многие из наших школьников получат для себя новые знания, которые впоследствии и будут нужны в жизни, работе и, конечно, в реализации каких-то семейных проектов. На перспективу мы планируем проведение новых игр и охват новых школ".По итогам игры, золото досталось 41-й школе, а второе и третье место поделили 49-я и 9-я школы, соответственно. Лучшие из лучших получили не только грамоты, но также и 1 миллион рублей. Правда, в виде измельченных купюр, которые вышли из оборота. Организаторы намерены и дальше продолжать знакомить учащихся Владимира с миром финансов.