Война. Военный переводчик ведет допрос военнопленного. - Уот из ер нэйм? - My name is John Smith. ... ХРЯСЬ пленному по роже... - Уот из ер нэйм? - [удивленно] My name is John Smith! ... ХРЯСЬ! пленному по роже... - Уот из ер нэйм?! - [чуть не плача] My name is John Smith!!! ... ХРЯСЬ!!! пленному по роже... - Я тя, cyka, спрашиваю, сколько у вас танков!!! еще анекдот!