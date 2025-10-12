В текущем году на территории области реализуются 13-ть проектов.

В прокуратуре области прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.В текущем году на территории области реализуются 13-ть проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Эффективная транспортная система» и пр.На их реализацию в 2025 году выделено более 17 млрд рублей. Из них на 1 октября контрактация составляет 99,6%, удалось освоить более 11,1 млрд рублей.При этом прокуроры в этом году в рассматриваемой сфере выявили более 750 нарушений закона. Было внесено 220 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 170 граждан, в суды направили более 200 заявлений. Кроме того, было объявлено 87 предостережений, по материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела.Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Андрей Голубев обратил внимание присутствующих на то, что со стороны прокуратуры вопросы реализации нацпроектов по-прежнему находятся на особом контроле наряду с обеспечением надзорного сопровождения каждого мероприятия и объекта. Но при этом первостепенная задача — обеспечение скорейшего завершения работ.В прокуратуре подчеркнули, что затягивание сроков помимо самого факта недостижения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач неминуемо приведет к необходимости выделения дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета. Ведь в большинстве случаев сметы на работы составлялись еще в прошлом году, а систематическое удорожание строительных материалов объективно не позволяет завершить нужные работы.Участники встречи обсудили возникшие проблемы, а также наметили возможный алгоритмом действий министерств, местных органов власти, учреждений, подрядчиков и прокуроров, который в дальнейшем позволит завершить возведение планируемых объектов.