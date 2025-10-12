К счастью, никто не пострадал.

В субботу, 11 октября, около 18:49 в городе Муром, на улице площадь 1100-летия, дом 8, произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В ведомстве уточнили, что загорелась кровля ресторана. Площадь пожара — 800 кв.м., была серьёзная угроза перехода пламени на соседние здания.На месте происшествия сотрудники МЧС развернули оперативный штаб пожаротушения.Пожар удалось локализовать в 20:00 силами 27 сотрудников, а также девяти единиц техники МЧС России. В 21:12 огнеборцы ликвидировали открытое горение, полностью справиться с огнём удалось в 4:25.В пресс-службе подчеркнули, что на пожаре никто не пострадал — все посетители ресторана покинули горящее здание ещё до приезда пожарных расчётов.На месте происшествия в настоящее время работают дознаватели МЧС России. В ведомстве ометили, что пожар начался на чердаке ресторана. Предварительная причина происшествия — аварийный режим работы электросети.